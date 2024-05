Ağcabədidə ölümlə nəticələnən yol qəzası olub .

Metbuat.az xəbər verir ki, Hindarx qəsəbəsində 1991-ci il təvəllüdlü Mirzayev Emil Sahib oğluna məxsus “VAZ-21011” markalı avtomobillə 1940-cı il təvəllüdlü Quliyev Türbəndə Talış oğluna məxsus “VAZ-2106” markalı avtomobil toqquşub. Nəticədə, Türbəndə Quliyev aldığı xəsarətlərdən xəstəxanada ölüb.

Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb.

