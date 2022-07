“In-Grid” adı ilə populyar olan italyan müğənni İnqrid Alberini Azərbaycana gəlib.

Metbuata.az Olay.az-a istinadən xəbər verir ki, sənətçi Bakıda keçirilən toy məclislərindən birində səhnə alıb.

Dəbdəbəli tədbirdə çıxış edən ifaçı azərbaycanlı həmkarı Vaqif Nağıyevlə də duet oxuyub.

Sosial şəbəkələrdə paylaşılan görüntüləri təqdim edirik:

