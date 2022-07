Rusiya iyulun 15-dən quru sərhədlərini açacaq.

Metbuat.az TASS-a istinadən xəbər verir ki, bu barədə ölkənin Operativ Qərargahından bildirilib.

Bildirilib ki, Belarus vətəndaşları istisna olmaqla digər ölkə vətəndaşları Rusiyaya gəldikdə PCR testindən keçməlidirlər.

Xatırladaq ki, sərhədlərin bağlanması koronavirus pandemiyası ilə bağlı idi.

