Məşhur ABŞ musiqiçisi, vokalçı, bəstəkar, gitaraçı, səs prodüseri Stiv Albini vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, 61 yaşlı musiqiçinin ölümünə səbəb infarkt olub.

Qeyd edək ki, Albi onlarla məşhur rok albomu yazdırıb.



