Tanınmış azərbaycanlı yazıçı Tural Cəfərov (Qan Turalı) nişanlanıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, onun nişanından fotolar sosial mediada paylaşılıb.

Tural Samirə Cahan adlı xanımla nişanlanıb.

