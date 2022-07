67,9 milyard dollarlıq məşhur "Jupiter Fund Management"in CEO-su Andrev Formica vəzifəsindən istefa verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, zəngin iş adamının gələcəklə bağlı planları hər kəsi təəccübləndirib. O bildirib ki, bundan sonra həyatına sahildə oturaraq, heç bir şey etməyərək davam edəcək.

3 il öncə şirkətə qoşulan 51 yaşlı Formica Avstraliyaya köçərək valideynlərinə daha yaxın olmaq istədiyini bildirib.

Andrev Formicanın yerinə isə şirkətin baş investisiya direktoru Metyu Bisli keçəcək.

