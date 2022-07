Pakistanda aramsız yağışların törətdiyi fəsadlar nəticəsində ölənlərin sayı 62-yə çatıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, su anbarlarında suyun səviyyəsinin artması nəticəsində qapaqlar partlayıb. Məlumata görə, 7 su anbarında qapaqlar partlayıb. Təbii fəlakətdən daha çox Bəlucistan, Pəncab və digər vilayətlər ziyan çəkib.

Bildirilir ki, aramsız yağışlar nəticəsində Əfqanıstanla sərhəddə yerləşən kəndləri su basıb.

