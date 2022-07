Rusiyada məşhur azərbaycanlı müğənnilər Rauf&Faiq (Rauf və Faiq Mirzəyev) Həcc ziyarətinə gediblər.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə qardaşlar sosial şəbəkə platformalarında paylaşım edib.

Səudiyyə Ərəbistanının Məkkə şəhərini ziyarət edən Rauf&Faiq “Kəbə” evinin qarşısında çəkdirdikləri fotonu izləyiciləri ilə paylaşıblar.

