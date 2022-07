Nigar Həsənzadənin “Seçilmiş şeirlər” kitabı nəşr olundu

Dövlət Tərcümə Mərkəzi tanınmış Azərbaycan şairi Nigar Həsənzadənin “Seçilmiş şeirlər” kitabını nəşr edib.

Metbuat.az-a Azərbaycan Dövlət Tərcümə Mərkəzinin mətbuat xidmətindən verilən xəbərə görə, Xalq şairi Ramiz Rövşənin “Oxunan və eşidilən şeirlər” adlı ön sözü ilə təqdim olunan şeirlərin Azərbaycan dilinə tərcümə müəllifi – tanınmış şair Salam Sarvandır, redaktoru – tanınmış şair – tərcüməçi Mahir N. Qarayevdir.

Kitabı yaxın günlərdə aşağıdakı mağazalardan əldə etmək olar:

“Libraff”

“Kitabevim.az”

“Akademkitab”

“Akademiya” kitab evi

“Baku Book Centre”

“Çıraq” kitab evi

Prezident Aparatının Kitab Evi

Azərbaycan Dillər Universitetinin satış köşkü.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.