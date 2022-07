Tanınmış aparıcı Mikayıl Güləddinoğluna ağır itki üz verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, aparıcı sosial şəbəkə hesabında anasının vəfat etdiyini açıqlayıb.



"Məkanın cənnət olsun, ana", - deyə aparıcı yazıb.



Qeyd edək ki, o, bir müddət əvvəl anasının 8 ildən çoxdur yataq xəstəsi olduğunu açıqlamışdı.

