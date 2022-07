Əməkdar artist Nigar Şabanova xəstəxanaya yerləşdirilib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, o bu barədə sosial şəbəkə hesabında paylaşım edib. Əməkdar artist xəstəxanadan bir görüntü paylaşaraq "Çox oldu bu qədər" şərhini əlavə edib.

