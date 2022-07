Cennifer Lopez evləndi - FOTOLAR

Dünyaca məşhur müğənni Cennifer Lopez Hollivud ulduzu Ben Afflek ilə evlənib.

Metbuat.az "TMZ" nəşrinə istinadən xəbər verir ki, toy mərasimi iyulun 16-sı Nevada ştatının Klark bölgəsində baş tutub.

Qeyd edək ki, Ben və Cennifer cütlüyü ilk dəfə 2002-ci ilin sonlarında nişanlandılar, lakin 2004-cü ildə evlənmədən əvvəl ayrıldılar. Onların hər ikisi ayrılıqda münasibətlər qurmağa davam etdilər, lakin ötən il yenidən bir araya gəliblər.

Xatırladaq ki, 52 yaşlı Cennifer Lopezin daha əvvəl üç, 49 yaşlı Ben Afflekin isə bir evliliyi olub.

