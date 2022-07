Müğənni Xatirə İslam sosial şəbəkə paylaşımı ilə diqqət çəkib.

Metbuat.az "Baku.ws"ə istinadən xəbər verir ki, sənətçi 2.4 milyon izləyicisi olan instaqram hesabında qardaşı Turalın oğlu ilə fotolarını paylaşıb. Sənətçinin şəkilləri hovuzda olarkən lentə alınıb.

Fotolarda Xatirənin 3 mərtəbəli bağ evi də diqqətlərdən yayınmayıb. İfaçının dəbdəbəli malikanəsi genişliyi və böyüklüyü ilə xeyli marağa səbəb olaraq müzakirələr yaradıb.

Xatirə İslamın sözügedən fotolarını təqdim edirik:

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.