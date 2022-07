Beynəlxalq Türk Mədəniyyəti və İrsi Fondunun prezidenti Qazaxıstanın Azərbaycandakı səfiri ilə görüşüb

Beynəlxalq Türk Mədəniyyəti və İrsi Fondunda təşkilatın prezidenti Günay Əfəndiyeva Qazaxıstan Respublikasının Azərbaycan Respublikasındakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Serjan Abdıkarimov ilə görüşüb.

Metbuat.az-a Fondun mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə, görüşdə Günay Əfəndiyeva rəhbəri olduğu Beynəlxalq Türk Mədəniyyəti və İrsi Fondu ilə təşkilatın qurucu üzv ölkəsi Qazaxıstan arasındakı intensiv tərəfdaşlıq münasibətlərinin mövcudluğundan söz açıb.

Günay Əfəndiyeva Fond ilə Qazaxıstanın birgə əməkdaşlığı çərçivəsində həyata keçiriləcək mədəni tədbirlərin əhəmiyyətini vurğulayıb.

Qazaxıstan Respublikasının Azərbaycan Respublikasındakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Serjan Abdıkarimov Fondun Türk xalqlarının maddi-mədəni irsinin təbliği istiqamətindəki çoxyönlü fəaliyyətinin bütün Türk dünyası üçün önəm daşıdığını bildirib. Səfir Fond tərəfindən həyata keçiriləcək layihələr çərçivəsində Qazaxıstanla əlaqələrin daha da genişlənəcəyinə inandığını deyib.

Görüş tərəflər arasında gələcək əməkdaşlığın perspektivlərinə dair fikir mübadiləsi ilə davam edib.

