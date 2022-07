24 il əvvəl Türkiyədə lotereyadan 7,5 milyard lirə qazanaraq məşhur olan Mustafa Oytun adlı sakin bütün pullarını xərcləyib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o indi ehtiyac içində yaşayır. 54 yaşlı sakinin sözlərinə görə, o, pul qazanandan sonra evli olmasına baxmayaraq başqa qadınla sevgili olub. Sakinin sözlərinə görə, o sevgilisi üçün istədiyi hər şeyi alıb. Lakin pulu bitəndən sonra sevgilisi onu tərk edib.

Qeyd edək ki, 54 yaşlı şəxs lotereyada pul qazanana qədər fəhləliklə məşğul olurdu.

