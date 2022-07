Xalq artisti Zülfiyyə Xanbabayeva sosial şəbəkə hesabında paylaşdığı rəsmləri ilə diqqət çəkib.

Metbuat.az Azmedia.az-a istinadən xəbər verir, müğənninin xeyli kilo itirməsi də diqqətdən yayınmayıb.

Arıqlamasına baxmatyaraq, Zülfiyyə Xanbabayeva həmişəki kimi sevimli qara rənginə sadiq qalıb.

İzləyicilər 55 yaşlı müğənnimizin füsunkar gözəlliyinə heyranlıqlarını bildiriblər.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.