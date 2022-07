Macarıstanın xarici işlər və ticarət naziri Peter Siyarto iyulun 21-i Moskvaya rəsmi səfər edib və rusiyalı həmkarı Sergey Lavrovla görüşüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, görüş zamanı Peter Siyartonun geyimində xüsusi bir detal diqqət çəkib. Belə ki, macarıstanlı nazirin qalstukunda xarıbülbül gülünün təsvirini görmək mümkün olub.

Bu, sosial şəbəkələrdə də maraqla qarşılanıb.

Gülər Seymurqızı

