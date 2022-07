Xəbər verdiyimiz kimi Şuşada Beynəlxalq Media Formu keçirilir.

Metbuat.az xəbər verir ki, Şuşa şəhərində baş tutan Beynəlxalq Media Forumunda "Media etikası: rəqəmsal mühitdə jurnalistlərin peşə davranışı" adlı ikinci panel də keçirilib.

Müzakirə olunan əsas mövzular mediada plüralizm, media etikasının aktual problemləri, yeni media və etika olub.

