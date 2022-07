Azərbaycan Televiziyası Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası ilə bağlı tənqidi sujet hazırlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, AzTV-nin çəkiliş qrupu iş saatında AMEA-nın binasına yaxınlaşıb, lakin orada mühafizəçilərdəndən başqa kimsə olmayıb. Çəkiliş qrupu vətəndaşlar arasında sorğu keçirib. Şəhər sakinlərinin cavabı isə "heç nə oturub orada domino oynayıb, pul qazanırlar" olub.

Daha ətraflı süjetdə:

Gülər Seymurqızı

