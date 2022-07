"Barselona"ya görə BÖYÜK MƏBLƏĞİ rədd etdi: Ulduz futbolçu qərarını verib

“Sevilya”nın müdafiəçisi Jyol Kunde “Barselona”ya transfer ola bilmək üçün “Çelsi”nin təklifini rədd edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə İspaniya mətbuatı məlumat yayıb. Bildirilir ki, “Çelsi” ispan klubuna 65 milyon avro, futbolçunun özünə isə 12 milyon avro təklif edib. Lakin müdafiəçi təklifi rədd edib. “Barselona”nın Kundeyə təklif etdiyi məvacib isə “Çelsi”nin təklifindən iki dəfə azdır.

Bildirilir ki, futbolçu “Barselona”nın maliyyə vəziyyətini nəzərə alaraq, Kataloniyay getməyə tələsmir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.