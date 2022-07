"Zəifləri hədəfə alırsan, hünərin çatır güclü ölkəyə hücum et" - Putinə belə meydan oxuyan olmamışdı

“Kreml adminstrasiyası güclüləri hədəfə almır. Zəif hesab etdiklərinə hücum edirlər”.

Metbuat.az xəbər verir ki, Polşanın müdafiə naziri Mariusz Blaşçak belə açıqlama verib. O bildirib ki, Polşa Rusiya və Belarusu potensial düşmən hesab edir. Nazirin sözlərinə görə, Polşa ordusu düşməni qorxudub geri çəkindirəcək qədər güclü olmalıdır. Nazir hesab edir ki, quru qüvvələrinin gücünə görə Avropada Polşa ordusundan güclüsü yoxdur.

Müdafiə naziri bəyan edib ki, Polşanın hədəfi NATO-da ən güclü orduya sahib olmaqdır. Bu məqsədlə Polşa ordusu yeni silahlar alacaq.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.