Bu da Natiq Şirinovun qızı - FOTO

Xalq Artisti Natiq Şirinov sosial şəbəkə paylaşımı ilə diqqət çəkib.

Metbuat.az "Baku.ws"ə istinadən xəbər verir ki, sənətçi şəxsi instaqram hesabında qızı Səma ilə fotosunu yayımlayıb.

Nağara ifaçısı qızını ad günü münasibəti ilə təbrik edib:

"Ailəmizin sonbeşiyi Səma qızım, ad günün mübarək!"

Xatırladaq ki, Natiq Şirinov 1997-ci ildə ailə qurub. Onun Səmadan başqa Ümid adlı oğlu da var. Ümid bu il Xalq artisti Alim Qasımovun nəvəsi Fatimə ilə evlənib. Fatimə Əməkdar artist Fərqanə Qasımovanın övladıdır.

