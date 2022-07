Xalq artisti Emin Ağalarovun növbəti paylaşımı böyük marağa səbəb olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, səfil həyatı yaşayan şəxs obrazında foto çəkdirib.

İnstaqramda həmin görüntüləri paylaşan Ağalarov “Gecə şənliyindən sonra” şərhini yazıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.