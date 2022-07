ABŞ və Çin arasında gərginlik pik həddə çatıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, ABŞ donanması Sinqapur sahillərindəki “Ronald Reyqan” gəmisini Cənub Çin dənizinə göndərib. Çin tərəfi bəyan edib ki, Cənubi Çin dənizi Asiyanın sabitliyi üçün böyük təhdiddir.

Qeyd edək ki, ABŞ-ın Nümayəndələr Palatasanın sədri Nensi Pelosinin Tayvana səfər edəcəyi bəyan edilib. açıqlayıb. Çin isə buna hərbi cavab da daxil olmaqla qarşılıq veriləcəyini bəyan edib.

