“Neftçi”nin UEFA Konfrans Liqasının 3-cü təsnifat mərhələsindəki rəqibi müəyyənləşib.

Mrtbuat.az xəbər verir ki, “ağ qaralar” Avstriyanın “Rapid” klubu ilə üz-üzə gələcək. Bu mərhələnin ilk matçları 4 avqustda, cavab oyunları isə 11 avqustda baş tutacaq.

