“Aztelekom” sentyabrın 1-dən daha bir xidmətini dayandırır

Avqustun 31-dən Rəqəmsal İnkişaf və Nəqliyyat Nazirliyinə məxsus “Aztelekom” MMC CDMA texnologiyasının köhnəlməsi və istifadəçi tələbatının minimuma enməsilə bağlı olaraq xidməti dayandırır.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barəıdə “Aztelekom” məlumat yayıb.

Bildirilir ki, əvəzində CDMA istifadəçilərinə texniki imkanın olduğu istənilən ərazidə telefoniya xidməti

təmin edəiləcək.

GPON texnologiyasına qoşulmanın mümkünlüyünü yoxlamaq üçün: https://aztelekom.az/qoshulmani-yoxla

Yeni xidmətə qoşulmaq üçün: https://aztelekom.az/az/connect

Əlaqə: "170" Çağrı Mərkəzi

