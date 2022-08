Çin Tayvana hərbi müdaxilə edərsə, Avropa İttifaqının sanksiyalarına məruz qalacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Avropa İttifaqının Çinə ünvanladığı xəbərdarlıqda bildirilib. Xəbərdarlıqda deyilir ki, Avropa İttifaqının Çinə tətbiq edəcəyi qadağalar Rusiyaya tətbiq edilən sanksiyalara oxşar, yaxud daha sərt olacaq. Xəbərdarlıq məktubu Çinin Avropa İttifaqındakı səfiri Jorge Toledo çatdırılıb.

