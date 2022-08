Əməkdar artist Anar Heybətovun ailəsinə ağır itki üz verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə aktyor özü məlumat verib.

O bildirib ki, gənc yaşda olan dayısıoğlu Pirşağı çimərliyində boğularaq vəfat edib.

