ABŞ ordusunun Əfqanıstanda həyata keçirdiyi hərbi əməliyyat nəticəsində “Əl-Qaidə” terror təşkilatının lideri Eymen əl Zəvahiri öldürülüb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə ABŞ Prezidenti Co Bayden açıqlama verib. O bildirib ki, terrorçu ABŞ-ı təhdid edirmiş. Terrorçu 11 sentyabr terror hücumunun təşkilatçılarından olub. “Ədalət yerini tapdı” - Bayden deyib.

