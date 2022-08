“ABŞ-ın Nümayəndələr Palatasının rəhbəri Nensi Pelosi Tayvana səfər edərsə, Vaşinqton buna görə cavab verəcək”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Çin bəyanat yayıb:

“ABŞ-la dialoq saxlayırıq. Ümid ediri ki, ABŞ bu hadisənin nə qədər həssas olduğunu başa düşər. Səfər həyata keçirilsə cavab tədbirləri görüləcək. Tayvan ABŞ-ın davranışlarına görə dəhşətli nəticələrlə üzləşəcək. ABŞ da Çinin suverenlik hüquqlarına zərər verdiyinə görə mütləq cavab verəcək”

