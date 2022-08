Pelosinin olduğu hərbi təyyarə Tayvana uçur: Dünya Çinin cavabını gözləyir / FOTO

Göyərtəsində ABŞ-ın Nümayəndələr Palatasının sədri Nensi Pelosinin olduğu güman edilən hərbi təyyarə Malaziyadan Tayvan istiqamətində uçmağa başlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Tayvan mediası məlumat yayıb. Bildirilir ki, amerikalı nümayəndə heyəti üçün Taybeydəki oteldə 48 nömrə bron edib.

Qeyd edək ki, Çin Pelosinin Tayvana səfər edəcəyi təqdirdə hərbi müdaxilə də daxil olmaqla cavab verəcəklərini açıqlayıb. Çin Tayvanla sərhədə yaxın ərazilərə hava hücumundan müdafiə sistemləri yerləşdirib. ABŞ isə təyyarədaşıyan gəmini Cənubi Çin dənizinə göndərib.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.