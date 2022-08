Türkiyəli məşhur aktrisa Fahriye Evcen və oğlu koronavirusa yoluxub.

Metbuat.az Türkiyə mətbuatına istinadən xəbər verir ki, məşhur aktrisa Bodrumda olarkən virusa yoluxduğunu bildirib.

Test nəticələri pozitiv çıxan ikinci övladına hamilə olan aktrisa və övladının ardınca, onun həyat yoldaşı Burak Özçivit də COVID testi verəcək.

