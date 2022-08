Xəbər verdiyimiz kimi, Sabirabadda baş verən zəncirvari yol qəzasında YAP Salyan rayon təşkilatının sədr müavini 1997-ci il təvəllüdlü Fazil Sabir oğlu Məhərrəmov həyatını itirib.

Metbuat.az "Unikal"a istinadən xəbər verir ki, Salyan rayon İcra Hakimiyyətində sənədlərlə və vətəndaşların müraciətləri ilə iş şöbəsinin müdiri Sabir Məhərrəmovun oğludur.

