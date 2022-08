ABŞ-ın Nümayəndələr Palatasının sədri Nensi Pelosinin Tayvan səfəri bitib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Pelosi Tayvandan ayrılıb. Bu, ABŞ tərəfindən son 25 ildə adaya həyata keçirilən ən yüksək rütbəli səfər olub.

Qeyd edək ki, Pelosinin səfəri Çin və ABŞ arasında gərginliyi artırıb. Çin ABŞ-ın həmləsinin cavabsız qalmayacağını bəyan edib.

