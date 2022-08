Rəqqasə Fatimənin səhhətində problem yarandı - Türkiyəyə əməliyyata aparıldı / VİDEO

Rəqqasə Fatimə Fətəliyevanın səhhətində problem yaranıb.

Metbuat.az "Qaynarinfo"ya istinadən xəbər verir ki, rəqqasə bu gün Türkiyənin İstanbul şəhərində əməliyyat olunacaq.

Rəqqasə səhhətində yaranan bu problemə görə Azərbaycan həkimlərini ittiham edib:

"Hamı narahatdır, mənə bununla bağlı mesajlar yazırlar. Ciddi bir şey yoxdur, amma vaxtında gəlməsəydim, problem yaranacaqdı. Bizim savadsız həkimlərin ucbatından belə bir problem yaranıb. Estetik əməliyyat deyil, problem tam başqadır. Təəsüflər olsun ki, hələ də Bakıda savadsız həkimlər çalışır”.



