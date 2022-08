"SpaceX" və "Tesla" şirkətlərinin rəhbəri İlon Mask "Twitter" sosial şəbəkəsini satın almaq üçün şərtini açıqlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, o bildirib ki, "Twitter" sosial şəbəkədəki istifadəçilərin hesablarının həqiqiliyinin necə təsdiq olunduğunu göstərəcəyi təqdirdə, satınalma ilə bağlı danışıqlar bərpa oluna bilər.

İ.Mask bildirib ki, bu halda danışıqlar əvvəlki şərtlər daxilində bərpa olunacaq.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.