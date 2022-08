Çin Ordusu Tayvan sahillərində keçirilən hərbi təlimlərin vaxtını uzadıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, təlimlər avqustun 7-də başa çatmalı olsa da, Çin Ordusunun yeni açıqlamasında bu vaxtın uzadıldığı qeyd olunub.

Məlumatda bildirilib ki, hərbi təlimlərdə dənizdən hücum əməliyyatlarının təşkilinə üstünlük veriləcək.

Gülər Seymurqızı

