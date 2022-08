Vatsap istifadəçilərin gizlilik səviyyəsini artırmaq üçün yeni funskiya işə salacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, yeni funksiya ilə qrup söhbətlərinə qoşulmaq istəyərkən bizə iki seçim veriləcək: kimlər nömrəmizi görsün, kimlər görməsin.

Qısa zamanda istifadəçilərə təqdim edilən bu funskiya ilə mobil nömrənizi digər istifadəçilərdən gizlətməyə imkan verəcək.

