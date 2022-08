Türkiyədə 16 ildir yayımlanan “Arka sokaklar” serialına yeni aktyorlar daxil olacaq.

Metbuat.az Türkiyə mətbuatına istinadən xəbər verir ki, ekran işində Batuhan Ekşi, Cem Uçan, Sebahat Kumaş, Cansın Çekili və azərbaycanlı aktrisa Nuray Hüseynova rol alacaqlar.

Nuray Hüseynova “Əminə” obrazını canlandıracaq.

17-ci mövsümünün çəkilişlərinə yaxın zamanda start veriləcək.

Qeyd edək ki, N. Hüseynovda “Yemin” adlı ekran işində “Aynur” obrazı ilə məşhurlaşıb.

