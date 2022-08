Bu gün “Neftçi” UEFA Konfrans Liqasının III təsnifat mərhələsində cavab oyununa çıxacaq.

Metbuat.az xəbər verir ki, komanda Avstriyada “Rapid” klubunun qonağı olacaq.

Vyanada “Allianz” stadionunda keçiriləcək görüş Bakı vaxtı ilə saat 22:30-da start götürəcək.

Qeyd edək ki, avqustun 4-də Bakıda keçirilən ilk qarşılaşmada “Neftçi” 2:1 hesablı qələbə qazanmışdı.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.