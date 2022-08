Çin Tayvan ətrafına 36 təyyarə və 10 hərbi gəmi cəlb edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə ABŞ-ın Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Məlumata görə, Çinin ada ətrafındakı hərbi fəaliyyəti yaxından izlənilir. Bildirilir ki, Çin qırıcıları Tayvanın hava məkanını pozub. Qeyd edək ki, ABŞ-ın Nümayəndələr Palatasının sədri Nensi Pelosinin Tayvana səfəri Çində sərt etirazla qarşılanıb. Çin ada ətrafında təlimlərə başlayıb.

