ABŞ-ın Nüməyəndələr Palatasının sədri Nensi Pelosi Tayvana səfəri barədə növbəti dəfə açıqlama verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Pelosinin sözlərinə görə, o, dəstək nümayiş etdirmək üçün Tayvana gedib. “Çinin Tayvanı blokadaya ala bilməyəcəyini etdirmək üçün getdim” deyən Pelosi, Çinin ona qarşı tətbiq etdiyi sanksiyalara isə belə cavab verib:

“Kimin vecinədir? Bu mənim üçün təsadüfidir, heç bir əlaqəsi yoxdur”.

