Livandakı alıcı Ukrayna limanından gələn taxılı qəbul etməyib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Ukraynanın Livandakı səfirliyi məlumat yayıb. Bildirilir ki, alıcı məhsulu almaqdan imtina etməsinə səbəb kimi yükün 5 ay gec gəlməsini göstərib. Məlumata görə, bununla belə Odessadan çıxan gəmi nəzərdə tutulan marşrut üzrə üzür. Livanda başqa alıcı tapılmasa gəmi yeni alıcının olduğu ünvana üzəcək.

