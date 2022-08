Çin Tayvan məsələsində ABŞ-a dəstək verən ölkələrə xəbərdarlıq edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Çinin xarici işlər naziri Vaq Yi açıqlama verib. O bildirib ki, ABŞ-ın Tayvan siyasətinə dəstək verən ölkələr siyasətini dəyişməlidir. Diplomat Çinin həmin ölkələrlə əlaqələri yenidən nəzərdən keçirə biləcəyinə işarə edib. Diplomat həmçinin qeyd edib ki, Tayvandakı azadlıq tərəfdarları vəziyyəti zəhv təhlil edərək, öz güclərinə çox etibar edir.

