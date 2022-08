50 yaşlı Əməkdar artist bu rəqsi ilə gündəm oldu - VIDEO

Əməkdar artist Rafael İsgəndərov maraqlı rəqsi ilə bütün diqqətləri üzərinə çəkib.

Metbuat.az Baku.ws-ə istinadən xəbər verir ki, məclisdə iştirak edən aktyor "Ulduz" filminin məşhur səhnəsindəki "Charleston" rəqsini oynayıb. Görüntülər paytaxt restoranlarından birində lentə alınıb.

İsgəndərovun maraqlı rəqsini əks etdirən video sosial şəbəkələrdə yayılaraq müzakirələrə səbəb olub. İstifadəçilər 50 yaşında bu rəqsi edən aktyorun ünvanına xoş sözlər yazaraq, tərif yağdırıblar.

Xatırladaq ki, "Charleston" 1920-ci illərin ən populyar rəqsi idi. Həmin vaxtlar bu rəqs daha çox sadəcə gənc nəslin nümayənədələri arasında yayılmışdı.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.