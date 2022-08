Bu ilin iyul ayında “Azərsu” ASC üzrə içməli sudan qanunsuz istifadə ilə bağlı 660 fakt aşkarlanıb.

Bu barədə Metbuat.az-a qurumdan bildirilib.

Məlumata görə, bunun 557-i Bakı, Sumqayıt və Abşeronda, digərləri isə bölgələrdə qeydə alınıb.

Həmin hallar üzrə 174 min kubmetr həcmində sərfiyyat bərpa olunub.

Paytaxtda içməli sudan ən çox qanunsuz istifadə halı 146 olmaqla Binəqədi rayonunda qeydə alınıb.

