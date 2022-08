Müğənni İsrail Məmmədova ağır itki üz verib.

Metbuat.az xəbər verir ki, sənətçinin anası dünyasını dəyişib. İsrail Məmmədov anası ilə bağlı xatirələrini instaqram hesabında bölüşüb:

"Mənə həmişə "can" deyən o şirin səsini bir də eşitməyəcəyəm. İsti nəfəsini bir daha duymayacağam. Bu gündən səninlə əbədi ayrıldım".

