Son həftələrdə raket sınağı təşkil etməməklə diqqət çəkən Şimali Koreya səssizliyini pozub.

Metbuat.az xəbər verir ki, Şimali Koreya iki raketi sınaqdan keçirib. Cənubi Koreya ordusunun məlumatına görə, raket Onchon şəhərindən atılıb. Raketin mənzili barədə məlumat verilməyib.

Qeyd edək ki, Pxenyanın nüvə testinə hazırlaşdığı barədə də məlumatlar var. Qərb nüvə testinin olacağı təqdirdə Şimali Koreyaya dərhal cavab veriləcəyini bəyan edib.

