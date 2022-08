Binəqədidə uzunluğu 800 metr olan yol təmir edilir - FOTO / VİDEO

Azərbaycan Avtomobil Yolları Dövlət Agentliyi Bakının Binəqədi qəsəbəsinin I Mədən küçəsi, II korpus ünvanında təmir işləri aparır.

Metbuat.az-a bu barədə Agentliyin mətbuat xidmətindən məlumat yayıb.

Məlumata görə, ümumi uzunluğu 800, ortalama eni 5 metr olan küçənin təmir işləri çərçivəsində yararsız qrunt qazılaraq çıxarılıb, əks-dolğu işləri icra olunub. Hazırda yeni yol əsasının və küçənin profilə salınması işləri görülür. Daha sonra yeni asfalt-beton örtüyü döşənəcək.

Bu ilin “İnvestisiya Proqramı”na uyğun olaraq Binəqədi rayonu üzrə ümumi uzunluğu 13,06 kilometr təşkil edən küçə və yolun təmiri işləri aparılır.

