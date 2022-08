"Lexus" həyat tərzidir!

Lüks və rahat avtomobil dedikdə ağıla ilk olaraq "Lexus" gəlir. Yaponiyanın ən çox satılan premium avtomobil markası olan "Lexus" 1989-cu ildə ilk təqdim edildiyi gündən etibarən dayanıqlı və keyfiyyətli avtomobilləri ilə müştərilərin etibarını qazanıb.

Ölkəmizdə artıq 10 ildir ki, "Lexus Bakı" mərkəzi premium brendin rəsmi dileridir. Azərbaycanda "Lexus" brendi avtomobil bazarının premium brendləri sırasındadır. “İdealı istəyirsənsə, qeyri-mümkün olanı tələb et” - Lexus brendi öz tarixi ilə bu prinsipi ən yaxşı şəkildə nümayiş etdirir.

"Lexus Bakı" Mərkəzində premium RX, RXL, NX, UX krossoverləri, LS flaqman sedanı, eleqant ES biznes sedanı və prestijli LX və GX yolsuzluq avtomobilləri nümayiş etdirilir.

"Lexus" 30 iyun 2022 ci ildə Golden People Awards layihəsində “The Most Luxury Automobile Brand” nominasiyasında mükafata layiq görülmüşdür.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.